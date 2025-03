Casa reale inglese rinnova a Riccardo Illy il Royal Warrant

Re Carlo III del Regno Unito ha rinnovato a Riccardo Illy il Royal Warrant, marchio distintivo dei fornitori della Casa Reale, relativo alla Prestat, il famoso brand di cioccolato inglese rilevato nel 2019 da Domori, una delle aziende del Polo del Gusto di cui l'imprenditore italiano è presidente. Tecnicamente, Illy è Royal Warrant Holder, come ha specificato all'ANSA, poiché il riconoscimento è conferito alla società anche se il firmatario è, ovviamente, una persona fisica. Tutti i firmatari sono riuniti in un organismo, la Royal Warrant Holders Association.

L'onorificenza è rinnovata ogni 5 anni, Re Carlo stavolta oltre alla Prestat, l'ha assegnata solo a un'altra società produttrice di cioccolato; non è stato ad esempio rinnovato all'azienda concorrente proprio della Prestat.

Incuriosita dall'impegno di Domori nella protezione della biodiversità del cacao - l'azienda ha salvato dall' estinzione la varietà del criollo - la Sustainable Markets Initiavive (SMI), organizzazione fondata dall'allora principe Carlo, ha girato un documentario sulla Prestat, tra il Venezuela - dove l'azienda ricava appunto la materia prima - e la sede, a None (Torino).

La Prestat ha ricevuto il Royal Warrant come Purveyors of Chocolates (Fornitori di Cioccolato) dalla regina madre nel 1975 per la prima volta, da allora è sempre stato rinnovato. La Prestat è nota nel mondo per i truffles, le praline di cioccolato inventate da Antoine Dufour, cui si deve la ricetta originale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA