Borsa: Europa riduce il calo ma Francoforte affonda (-2%)

Prosegue in calo la seduta sulle Borse in Europa e Francoforte si dimostra la peggiore con un calo di oltre il 2 per cento. Londra cede lo 0,3%, Parigi l'1,5%, Milano lo 0,8% trascinate al ribasso da minerari, produttori di auto e beni di lusso. Il mercato ha comunque ridotto le perdite dopo che i dati sul lavoro negli Stati Uniti hanno mostrato che le assunzioni sono aumentate a un ritmo sostenuto.

Tra i singoli titoli da segnalare Universal Music Group (+4,1%) che batte le stime grazie alla crescita degli abbonamenti, Salvatore Ferragamo che arretra del 16%, avviandosi verso il suo più grande crollo, dopo aver riportato una perdita più ampia del previsto, con commenti cauti sulla domanda.





