Abi e Federcasse insieme per l'autonomia finanziaria delle donne

Favorire l'indipendenza economica delle donne promuovendo competenze economiche e una maggiore conoscenza dei servizi finanziari, a partire dal conto bancario personale quale strumento di pari opportunità, uƟle per gestire in autonomia il proprio denaro. A questo punto l'iniziativa congiunta di Abi e Federcassse, "Il mondo bancario per l'autonomia finanziaria ed economica delle donne" nell'ambito del progetto "Una donna, un lavoro, un conto", promosso dal "Corriere della Sera" sul territorio di Milano anche con Assolombarda e Confcommercio e il supporto dei sindacati del territorio e le associazioni dei consumatori.

L'iniziativa è aperta all'adesione di tutto il mondo bancariio.

Per il diettore generale dell'Abi Marco Elio Roƫgni,"Formazione economica finanziaria e inserimento nel mondo del lavoro sono aspetti fondamentali per lo sviluppo di comunità e territori, l'autonomia delle persone e le pari opportunità. È con questa consapevolezza che il mondo bancario è in prima linea per promuovere educazione finanziaria e competenze per la gestione del risparmio quali strumento di inclusione economica e sociale e di libertà, anche favorendo una crescente conoscenza dei servizi bancari a supporto delle scelte economiche e finanziarie". E per il dg di Federcasse Sergio Gatti "determinante è continuare a investire sulla cultura, dunque sull'informazione, e su iniziative di supporto e accompagnamento. Lo studio, la formazione, la specializzazione, sono leve fondamentali per inserirsi nel mondo del lavoro, per ottenere una retribuzione equa e per non scivolare in situazioni di marginalità e di subalternità. Il protagonismo sociale ed economico delle donne è interesse delle nostre comunità e del nostro Paese per il quale, come Credito Cooperativo, siamo impegnati a lavorare in rete con le realtà attive dei territori".



