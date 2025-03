Thales affianca Eolo per internet ad alta velocità in Italia

Eolo ha scelto Thales per espandere internet ad alta velocità in Italia, portando la banda larga ultraveloce nelle zone meno servite nell'ambito del piano europeo che ha l'obiettivo di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alla banda larga da 1 Gbps entro il 2030 "La soluzione eSIM di Thales - piega una nota - consente una connettività 5G senza soluzione di continuità per le nuove offerte internet di EOLO, basate sulla tecnologia Fixed Wireless Access (Fwa)".

Eolo lancerà nel 2025 il servizio Fwa da 1 Gbps, che combina il 5G e la tecnologia a onde millimetriche. "Questo servizio - viene spiegato - sarà costituito da una nuova rete di antenne 5G e migliaia di dispositivi abilitati eSim installati presso le sedi dei clienti. Thales "svolge un ruolo chiave in questa espansione grazie alla sua piattaforma di gestione eSIM: Thales On-Demand Subscription Manager".

"L'infrastruttura che stiamo costruendo insieme avrà un ruolo cruciale e complementare alla fibra nel nostro Paese. Con una connettività fino a 1 Gbps, raggiungeremo gli ambiziosi obiettivi dell'agenda europea e italiana e aiuteremo i cittadini e le imprese a superare il digital divide e il digital speed divide", commenta Guido Garrone, a.d. di EOLO.

Per Eva Rudin, vp Mobile Connectivity Solutions di Thales, "una connettività affidabile e sicura è essenziale per la trasformazione digitale. Supportando Eolo con la nostra tecnologia avanzata eSim consentiamo una più rapida implementazione della banda larga e contribuiamo a colmare il divario digitale in tutta Europa".



