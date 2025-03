Lufthansa chiude il 2024 con ricavi record a 37,6 miliardi

Lufthansa chiude il 2024 con ricavi in crescita del 6% a 37,6 miliardi, ai massimi nella storia del gruppo. L'utile netto ha raggiunto 1,4 miliardi di euro, rispetto a 1,7 miliardi del 2023. Il consiglio esecutivo e il consiglio di sorveglianza proporranno un dividendo di 0,30 euro per azione all'assemblea generale annuale del 6 maggio 2025.

Il gruppo ha generato un utile operativo (Ebit rettificato) di 1,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,7 miliardi dell'anno precedente, con un margine operativo del 4,4%. La flessione è dovuta principalmente "agli scioperi che hanno pesato sulle compagnie aeree passeggeri per circa 450 milioni di euro. Le compagnie aeree hanno inoltre dovuto assorbire un calo significativo dei rendimenti medi all'inizio dell'estate a causa del forte aumento della capacità a livello di settore".

Lufthansa nel quarto trimestre ha aumentato l'utile di 66 milioni di euro, raggiungendo i 468 milioni di euro. Nel 2024 le compagnie aeree del gruppo Lufthansa hanno accolto 131 milioni di passeggeri, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Il fattore di carico dei passeggeri è salito al livello record dell'83,1% (anno precedente era 82,9%).

Per il 2025 la compagnia aerea vede una domanda elevata, il che si riflette anche in una tendenza positiva delle prenotazioni. Lufthansa prevede di aumentare la capacità di posti delle sue compagnie aeree di circa il 4% con un conseguente aumento dei ricavi. Complessivamente, il gruppo prevede che l'Ebit rettificato dell'esercizio 2025 sarà significativamente superiore a quello dell'anno precedente. Per il 2025 si stima una spesa netta in conto capitale compresa tra 2,7 e 3,3 miliardi di euro e un free cash flow al livello dell'anno precedente.



