Gorno Tempini, rinnoviamo il patto antico tra Cdp e Regioni

"Lo scenario attuale è caratterizzato da trasformazioni epocali che rendono ancora più strategico il ruolo delle Amministrazioni regionali nel garantire servizi pubblici essenziali e infrastrutture adeguate. Per queste ragioni la collaborazione con le istituzioni del territorio assume una nuova centralità per Cdp". Lo afferma il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, all'appuntamento "Oggi, per l'Italia del futuro: 3° Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni". Una giornata "per rinnovare il patto della Cassa con le finanziare e le Regioni", un patto "antico", visto che Cdp è "al fianco delle regioni dal tempo in cui sono nate".

Gorno Tempini sottolinea che "le Regioni e le Province autonome sono un pilastro dell'architettura istituzionale italiana e insieme alle Finanziarie regionali rappresentano uno dei principali riferimenti sul territorio sia per intercettare le esigenze delle comunità locali sia per costruire solidi percorsi di crescita".



