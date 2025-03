Eutelsat negozia con l'Italia per rete satellitare sicura

Eutelsat, che gestisce la terza rete satellitare mondiale ed è un competitor di Starlink, sta avendo "colloqui molto positivi" con il governo italiano per l'ipotesi di fornire comunicazioni satellitari sicure in un'operazione che potrebbe soppiantare l'offerta di servizi da parte della rete satellitare di Elon Musk.

Lo dice la Ceo di Eutelsat, Eva Berneke, in un'intervista a Bloomberg Television. "Stiamo avendo colloqui molto positivi con l'Italia e abbiamo sempre avuto un buon rapporto e certamente speriamo che continui", ha detto Berneke in risposta alla domanda se si stia avvicinando un accordo con Roma. "I contatti che abbiamo avuto con il governo indicano che l'Italia ha necessità di una costellazione di satelliti, e che sta valutando le sue opzioni", ha detto la Ceo ricordando che "abbiamo una collaborazione di lunga data con Telespazio e gli italiani e stiamo approfondendo questo legame".

Tuttavia - ha precisato la Ceo del gruppo francese sull'ipotesi di una rete satellitare solo per l'Italia - "le costellazioni satellitari non hanno senso per un singolo Paese.

Orbitano attorno al globo e serve un investimento iniziale almeno fra i sei e gli otto miliardi. Farlo per un singolo Paese non ha senso, quello che ha senso è una collaborazione e come è noto abbiamo Iris 2, in cui l'Italia è un partner chiave".





