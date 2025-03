Collezione numismatica, emessa moneta contro violenza donne

La potenza delle parole, dure e inflessibili, di Alda Merini. La luce brillante del rosso delle scarpe rosse. E' la moneta dedicata al contrasto della violenza contro le donne emessa oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze, coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e realizzata in argento 925 Fior di Conio, con valore nominale di 5 euro.

La moneta, si legge in una nota congiunta del Mef e dell'Ipzs - apre uno squarcio, come quello che l'artista-incisora Claudia Momoni ha riportato sul dritto della moneta, prima degli ultimi versi della poesia di Alda Merini iscritta, e chiede con forza libertà. "Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere", è una delle frasi riportate sulla moneta e scritte da Merini nel 1993. Sul rovescio della moneta, all'interno di due cerchi concentrici, un paio di scarpette rosse simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

"Con questa iniziativa, insieme al Mef, abbiamo voluto prendere parte alla lotta contro la violenza sulle donne. E lo abbiamo voluto incidere su una moneta: il primo grande strumento di comunicazione della storia. Perché questo messaggio deve arrivare a tutti: noi siamo insieme alle donne contro la violenza di genere", afferma l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesco Soro.





