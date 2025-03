Cina, fondo da 138 miliardi a sostegno delle startup innovative

La Cina creerà un fondo nazionale di orientamento per il capitale di rischio da quasi 1.000 miliardi di yuan (138 miliardi di dollari circa) dedicato alle aziende tecnologiche innovative. E' l'iniziativa rivelata oggi da Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il massimo pianificatore economico di Pechino, nel corso dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento mandarino.

Il fondo mira ad affrontare la cronica carenza di finanziamenti delle startup tecnologiche e raccoglierà risorse da governi locali e capitali privati, ha riferito il network statale Cctv, ;;allo scopo "di accelerare la trasformazione di importanti risultati scientifici in vera produttività di qualità". La sua operatività è stimata in 20 anni e punterà su settori di frontiera come l'intelligenza artificiale, la tecnologia quantistica e l'energia dell'idrogeno: si concentrerà sugli investimenti in fase iniziale in aziende seed e startup per supportare l'innovazione tecnologica originale e di base, includendo anche settori emergenti come la bio-produzione.





