Hanno chiuso in positivo le Borse europee dopo il taglio dei tassi della Bce.

Francoforte è la migliore (+1,47%), più cauta Parigi (+0,29%).

Fuori dalla zona euro Londra ha concluso la seduta in ribasso lasciando sul terreno lo 0,83 per cento.



