Trump: risponderemo dazio su dazio, anche barriere non monetarie

"Qualunque tariffa ci applicheranno, noi applicheremo loro una tariffa. Qualunque tassa ci applicheranno, noi applichiamo loro una tassa. Se loro applicheranno tariffe non monetarie per tenerci fuori dal loro mercato, allora noi applichiamo barriere non monetarie per tenerli fuori dal nostro mercato. Prenderemo trilioni di dollari e creeremo posti di lavoro come non abbiamo mai visto prima": lo afferma Donald Trump nel discorso sullo stato dell'Unione, di cui la Casa Bianca ha anticipato alcuni passaggi.

"Tra le mie massime priorità c'è salvare la nostra economia e dare un sollievo immediato e drammatico alle famiglie lavoratrici. Abbiamo ereditato dall'ultima amministrazione una catastrofe economica e l'incubo inflazione. Abbiamo sofferto la peggiore inflazione degli ultimi 48 anni, ma forse persino nella storia del nostro paese. Come presidente, sto lottando ogni giorno per invertire questo danno e rendere l'America di nuovo accessibile": lo afferma Trump, accusando Joe Biden anche per il caro prezzi delle uova.



