Le borse europee chiudono forte, Piazza Affari guadagna il 2,08%

Le Borse europee chiudono forti con il piano di investimenti da 500 miliardi del cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz. Francoforte sale più di altri con il Dax che guadagna il 3,38% a 23.081 punti. Parigi guadagna l'1,56% con il Cac 40 a 8.173 punti. Piatta Londra con il Ftse 100 che registra un -0,04% a 8.755 punti. Milano ha chiuso in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib sale del 2,08% a 38.519 punti.

Lo stoxx 600 l'indice azionario che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee ha concluso la seduta in rialzo dello 0,91% e recupera 153 miliardi di capitalizzazione. A Milano il recupero è di 18,6 miliardi.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 110,9 punti dai 113 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale di 27,6 punti base al 3,89% mentre quello tedesco archivia la giornata al 2,78% segnando +30 punti base, cioè il più grande balzo dalla caduta del muro di Berlino.

Si conferma poi l'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato con il bund che sale di 25 punti base al 2,74%. Sulla stessa linea il Btp a 3,88% (+26 punti base), i bonos spagnoli (3,37% +25 punti base) e gli oat francesi (3,46% +24 punti base).

Giù il petrolio con il Wti che cede il 2,7% a 66 dollari e il brent a 69 dollari (-2,15%). Il gas perde il 3% con il prezzo dei future a 42 euro al megawattora mentre alcuni investitori si ritirano dal mercato a causa delle crescenti incertezze geopolitiche. L'euro si apprezza sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,0765 sul biglietto verde.

Il Bazooka tedesco spinge i rendimenti del bund al più grande balzo dalla caduta del muro di Berlino. I +29 punti base registrati nel corso della seduta odierna, secondo i calcoli di Bloomberg, non si vedevano da marzo del 1990, cioè pochi mesi dopo la riunificazione della Germania. I rendimenti titoli di stato tedeschi che viaggiano al 2,76% sono sui livelli di novembre 2023.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA