Labriola, 'puntare su sovranità tecnologica e concorrenza'

"Sovranità tecnologica e concorrenza sono due leve fondamentali per il futuro dell'Europa digitale". Lo scrive l'ad di Tim Pietro Labriola sul suo profilo Linkedin mentre è a Barcellona dove si è riunito il board, a latere del MObile World Congress 2025, occasione di confronto con Henna Virkkunen e Teresa Ribera, rispettivamente vice presidente della Commissione Europea per la socvranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia e per la Concorrenza.

"Investire in 5G, fibra e sicurezza non è solo una necessità ma una straordinaria opportunità per sostenere la crescita economica e rafforzare il posizionamento dell'Europa nel mercato globale. Ma servono regole adeguate: un quadro normativo che incentivi innovazione, investimenti e consolidamento - torna a chiedere Labriola -Perché senza infrastrutture solide e sostenibili, la transizione digitale rischia di restare un'idea sulla carta".

"Non possiamo permettere che pochi giganti digitali sfruttino le reti senza contribuire alla crescita. La concorrenza è importante, ma deve andare di pari passo con la sostenibilità del settore. Le istituzioni europee sono chiamate a scelte decisive: il digitale è molto più che un'industria, è il futuro delle nostre economie e società. "Inaction is not an option - scrive Labriola -. Noi operatori siamo pronti a fare la nostra parte. Virkkunen e Ribera hanno dimostrato attenzione e consapevolezza rispetto alle sfide che ci attendono. Andiamo avanti in questa direzione, insieme. È quella giusta".



