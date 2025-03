In Gb aumentano le vendite di Tesla, +21% a febbraio

Le vendite di auto Tesla nel Regno Unito sono aumentate del 21% in febbraio rispetto all'anno scorso, con quasi 4 mila nuovi veicoli immatricolati secondo i dati diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt).

I numeri sono in netto contrasto rispetto a quanto sta accadendo in Europa, in particolare in Germania, dove nello stesso periodo è stato registrato un crollo del 76%. Per quanto riguarda le vendite nel continente si è parlato dell'effetto negativo prodotto dal patron del colosso delle auto elettriche, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e figura di rilievo nell'amministrazione del presidente americano Donald Trump, sempre molto esposto mediaticamente e criticato in Germania per il sostegno all'estrema destra di Alternative fur Deutschland.

Le vendite nel Regno Unito fanno parte di un aumento di quasi il 42% delle immatricolazioni di auto elettriche.



