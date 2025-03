Il prezzo del gas cala a 42 euro con incertezze geopolitiche

Continua il calo del prezzo del gas con i Ttf che cedono il 3% a 42 euro al megawattora mentre alcuni investitori si ritirano dal mercato a causa delle crescenti incertezze geopolitiche.

I fondi d'investimento hanno tagliato la loro posizione netta sui futures olandesi di riferimento per la terza settimana portandola a livello più basso dalla fine di luglio, secondo i dati pubblicati dall'Intercontinental Exchange.

Le scommesse rialziste, spiega Bloomberg, si sono ridotte dopo aver sfiorato un record all'inizio dell'anno. Le tensioni tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo ucraino Volodymyr Zelenskiy hanno disorientato i mercati, così come i timori dettati dai dazi. L'incertezza sul potenziale impatto sulle forniture di gas in Europa ha provocato così ampia volatilità, mentre la regione si trova ad affrontare la pressione per riempire gli stoccaggi nei prossimi mesi.





