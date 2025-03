Borsa: Milano rimbalza (+1,7%) con l'Europa, ok Iveco e Leonardo

Le Borse europee confermano i rialzi dell'avvio: Francoforte corre su un aumento fino al 3% dopo le ipotesi di piani di spesa da parte del nuovo governo tedesco, a partire da quelli per la Difesa, anche ampliando fortemente il debito, con Milano che sale dell'1,7%.

Dopo lo scivolone di ieri bene inoltre Parigi e Madrid in rialzo entrambe dell'1,8%, con Londra più cauta in crescita di mezzo punto percentuale. Tranquilla Mosca in aumento dello 0,3%.

In un clima molto volatile, resta forte il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato europei trainati da quelli tedeschi, con i tassi sui Bund tedeschi a 10 anni in aumento di 18 punti base al 2,67%, mentre i bond a pari scadenza italiani salgono di undici 'basis point' al 3,73% e lo spread che ondeggia attorno a quota 106.

L'euro è in crescita dello 0,5% contro il dollaro a quota 1,068, calmo il gas a 43,5 euro al Megawattora.

In questo conteso, in Piazza Affari corre Buzzi (+7%), seguita da Prysmian (+5%) e Stm, che sale di oltre quattro punti percentuali. Bene titoli che guardano anche al settore della Difesa (Iveco +4%, Leonardo +3,8%), con Stellantis che sale del 3,7%.

Nel settore finanziario positiva Mps (+2,8%), con Mediobanca in crescita dell'1,6% e Generali dello 0,9%. Deboli le utilities: Snam perde l'1,8%, Terna il 2,3%, Italgas il 2,6% ed Hera cede tre punti percentuali a 3,6 euro.



