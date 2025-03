Borsa: Milano recupera con l'Europa, strappa Buzzi

La Borsa di Milano recupera con le altre Piazze europee in scia al maxi piano tedesco da 500 miliardi di investimenti.

Sul Ftse Mib che sale del 2,08% a 38.519 punti strappa Buzzi (+16%) sulle prospettive per i gruppi del cemento con gli investimenti in infrastrutture. Fuori dal paniere principale balzo anche di Webuild (+7,2%).

Di corsa le banche con Unicredit (+7,4%) che tocca nuovi massimi a 53 euro. In allungo ancora Campari (+7%). Tra gli altri passo deciso per Iveco (+6,6%) e Stellantis (+4,5%), quest'ultima anche dopo il piano Ue sulle auto.

Sul versante opposto sotto vendita le utility con Snam (-4,45%), Terna (-4,3%), Hera (-4%), Italgas (-3,7%).



