Bombardieri: 'Con i dazi rischiamo di perdere 50mila posti'

"La scelta di mettere i dazi da parte degli Usa, se confermata, sarà un problema per l'Europa e per l'Italia. Alcuni calcoli parlano di un danno di svariati miliardi e rischiamo di perdere oltre 50mila posti di lavoro".

Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in occasione dei 75 anni del sindacato.

"Stiamo discutendo sul primo maggio, sarà un primo maggio unitario, fra qualche settimana comunicheremo modalità e tema della manifestazione", ha detto Bombardieri, rispondendo sulla tradizionale manifestazione del primo maggio su cui è in corso la scelta della città e del tema di quest'anno con Cgil e Cisl.

Sul tema delle pensioni "in questo periodo abbiamo assistito a pannicelli caldi e a propaganda fatta sulla pelle delle persone. Chiediamo da due anni a questo governo di aprire un tavolo serio che sia in grado di affrontare una riforma strutturale delle pensioni". Tra i punti, Bombardieri rilancia anche l'idea "di parlare di una previdenza complementare obbligatoria, di superare quelle discussioni spesso ipocrite sul silenzio assenso. Se valutiamo che dobbiamo costruire un sistema pensionistico per chi lavora oggi e andrà in pensione fra 30-35 anni, forse è il caso di parlare anche di questo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA