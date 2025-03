Zest: con nuovo piano al 2029 'inizia un ciclo di sviluppo'

Zest vara le nuove linee strategiche e il piano industriale 2025-2029 che prevedono "espansione del portafoglio attraverso follow-on e nuove acquisizioni per un valore stimato nel 2029 pari a 82 milioni; investimenti per 15 milioni ed exit per 22,5 milioni nel quinquennio; rafforzamento delle attività di advisory verso le partecipate e dei programmi di open innovation per ricavi in crescita del 58% nel periodo di piano; azioni di efficientamento organizzativo con Ebitda positivo e crescente nell'arco del piano".

"L'approvazione del nuovo piano industriale - evidenzia il presidente esecutivo, Marco Gay - segna l'inizio di un ciclo di sviluppo, in cui puntiamo a espandere concretamente il nostro impatto in Italia e all'estero, rafforzando il ruolo di Zest come catalizzatore di talenti, investimenti strategici e open innovation. Il piano ha un obiettivo: la crescita economica e patrimoniale del gruppo nel quinquennio con l'aumento dei ricavi, oltre 20 milioni in exit e un valore crescente del portafoglio, per oltre 80 milioni. Per la realizzazione del Piano sono previste nuove risorse per accelerare la nostra capacità di investimento".

"Il mercato dell'innovazione - rileva ancora Gay - offre enormi opportunità, a partire dall'Intelligenza artificiale, dove il posizionamento di Zest nel proprio segmento è di primo livello, con oltre il 25% del portafoglio attivo su questa frontiera tecnologica e partnership industriali e strategiche, che ne accelereranno lo sviluppo. Con questo piano industriale Zest è pronta a cogliere queste opportunità, guidando il settore con ambizione e concretezza".

Con l'approvazione del piano "poniamo - commenta l'a.d., Luigi Capello - le basi per una crescita strutturata e sostenibile consolidando il ruolo di leader di mercato di Zest.

La riorganizzazione interna e l'ottimizzazione dei processi portano Zest a un Ebitda sostanzialmente in pareggio nel 2025 e positivo negli esercizi successivi. I principali obiettivi strategici sono: avviare nuovi fondi e joint venture di investimento e massimizzare la valorizzazione del portafoglio di startup al fine di realizzare crescenti opportunità di exit. Ci poniamo un obiettivo chiaro: generare valore per azionisti e partner. Siamo pronti a capitalizzare le opportunità di mercato, con un piano ambizioso che punta nel periodo a una crescita del portafoglio del 49% e a un aumento del fatturato del 58%".





