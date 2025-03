Orsini: 'Dalla Bce serve un atto di coraggio, almeno taglio 0,5%'

Dalla Bce serve "un atto molto forte, un atto di coraggio. Gli investimenti sono al minimo storico. La produzione industriale è in calo da 23 mesi. È ovvio che qui serve una visione". Qui "serve coraggio in tutte le scelte che vengono fatte e oggi il coraggio vuol dire che almeno ci sia un taglio di almeno lo 0,5%". Così Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine della visita agli impianti Enea e Newcleo al Centro del Brasimone sull'Appennino bolognese, in vista della riunione della Bce di dopodomani.

Sui dazi annunciati da Trump, Orsini ha spiegato che "per un Paese come il nostro che esporta 626 miliardi è ovvio che qualsiasi tipo di dazio è un dato brutto. Noi sappiamo benissimo che, essendo il quarto Paese del 2024 come esportatore, con oltre 100 miliardi di surplus, per noi è un tema importante. È una sveglia che ormai è suonata da un po' ma qui squilla ancora più forte verso l'Europa". "Oggi l'Europa su questi temi deve veramente svegliarsi. Noi abbiamo un tema burocratico. Vogliamo 'l'Europa dei vaccini' cioè quella che mette al centro l'industria e i suoi lavoratori. Per fare questo serve neutralità tecnologica. Noi rispettiamo tutti gli ambienti ma serve che riusciamo a lavorare" perché "come competitor abbiamo Stati Uniti, Cina e India che non rispettano gli standard sociali che rispettiamo noi".

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha detto che sulla Bce si attende "ovviamente che nelle prossime settimane si facciano ulteriori tagli del tasso di sconto, perché il problema dell'Europa è il rischio della recessione". "Il fatto che il gigante economico europeo, cioè la Germania, abbia segnato due anni di recessione nel 2023 e 2024, dovrebbe indurre la Bce a una politica monetaria e a un taglio del tasso tale da evitare che l'intera Europa entri in recessione. Questa è la vera minaccia che dobbiamo fronteggiare", aggiunge.

