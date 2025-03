Caine: "2024 di forte crescita per Thales'.

"Il 2024 è stato ancora una volta un anno di forte crescita per Thales", evidenzia il presidente e a.d, Patrice Caine, presentando i risultati finanziari, chiusi con un utile netto in crescita del 7% a 1,9 miliardi ed un utile netto consolidato in crescita del 39% a 1,42 miliardi, e la guidance 2025 con l'attesa di una crescita organica dei ricavi tra il +5% e il +6%, corrispondente a vendite comprese tra 21,7 e 21,9 miliardi.

Nel 2024, "Thales, leader mondiale nelle tecnologie avanzate nei settori della difesa, dell'aerospazio, della sicurezza informatica e del digitale - rileva Caine - ha mantenuto eccellenti risultati dei ricavi per tutto l'anno, raggiungendo un volume record di ordini di oltre 25 miliardi di euro. Il portafoglio ordini raggiunge un record senza precedenti in tutte le nostre attività": + 9% gli ordini a 25,3 miliardi.

"I ricavi hanno superato la soglia dei 20 miliardi di euro con una crescita organica dell'8,3%, superiore alle aspettative.

A questa performance hanno contribuito in particolare le attività di difesa, sostenute dal continuo aumento della capacità produttiva del gruppo, dall'eccellenza tecnologica dei nostri prodotti e dall'impegno di tutti i nostri colleghi".

"Questa performance storica è il risultato dell'impegno costante dei nostri 83.000 dipendenti, e vorrei ringraziarli sinceramente per il loro contributo e la loro dedizione". Grazie al suo modello di business unico basato su prodotti, sistemi e servizi di livello mondiale, Thales ha generato un flusso di cassa di oltre 2 miliardi di euro". "Anche la performance non finanziaria è stata notevole nel 2024. La validità della nostra strategia Csr è stata riconosciuta con l'ingresso di Thales nell'indice Esg CAC 40 nel 2024".

Guardando avanti, "iniziamo il 2025 con fiducia, determinazione e con prospettive positive per la stragrande maggioranza delle nostre attività. Thales ha presentato la sua nuova roadmap nel novembre 2024. Grazie alla sua posizione di leadership e alla sua capacità di innovare e anticipare le scoperte tecnologiche, il gruppo afferma la sua ambizione di realizzare una crescita forte, redditizia e sostenibile nei prossimi anni, a partire dal 2025".



