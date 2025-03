Borsa: l'Europa teme nuovi dazi e affonda, Milano -2,2%

Le Borse europee chiudono la prima parte della mattinata in forte ribasso sui timori che il Vecchio Continente sarà la prossima vittima dei dazi della nuova amministrazione americana.

L'attenzione degli investitori è tutta proiettata sul primo discorso che il presidente Usa, Donald Trump, terrà questa sera al Congresso. Milano scivola e cede il 2,2%, Francoforte l'1,6%, Madrid l'1,5%, Parigi l'1,3% mentre Londra limita i ribassi allo 0,3%.

Auto, energetici e tecnologici sono i settori più penalizzati.

Stellantis sprofonda a Piazza Affari: il titolo cede il 7% a 11,46 euro, maglia nera di un comparto, quello delle auto, che è il più bersagliato (-4%) del Vecchio Continente. Il costruttore franco-italiano è quello che rischia di registrare il colpo più forte sull'utile operativo dalle nuove tariffe.

Per il 2025 gli analisti di Bloomberg stimano un'erosione di 3,4 miliardi di euro di ebit nel caso in cui l'aumento dei prezzi provocato dai dazi venisse completamento assorbito da Stellantis, che esporta negli Usa auto prodotte sia in Messico che in Canada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA