Bollette, a febbraio aumento del 3% del prezzo del gas

Per il mese di febbraio 2025, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è 130,43 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 3% su gennaio.

Lo rende noto l'Arera, l'autorità pubblica per l'energia, nell'aggiornamento mensile della tariffa del gas per i clienti vulnerabili. A febbraio, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate a gennaio, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 52,91 euro al megawattora.

Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.435 euro, equivalente ad una maggiore spesa annua, nell'ipotesi di prezzi costanti, pari a +42 euro a nucleo rispetto alle tariffe di gennaio. Lo afferma il Codacons, commentando l'aggiornamento tariffario per il mese di febbraio deciso da Arera. Rispetto allo stesso periodo del 2021 i prezzi del gas risultano a febbraio più elevati addirittura del 84,6%, pari ad una maggiore spesa da +658 euro a nucleo - calcola il Codacons. Se si considera anche la spesa per l'energia elettrica, la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), raggiunge quota 2.061 euro annui. "Nonostante le tariffe risultino oggi sensibilmente più elevate degli anni passati, il governo con il decreto bollette ha messo in campo misure che non sembrano adeguate a contrastare la crescita dei prezzi energetici - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Non è certo con bonus a pioggia e sconti temporali sulla tassazione che si può risolvere un problema strutturale come quello del caro-energia, e che va affrontato con misure efficaci sul lungo periodo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA