Vodafone e Ast insieme per società europea dei satelliti tlc

Non c'è solo Musk, Vodafone si lancia nell'avventura dei satelliti insieme all'americana AST SpaceMobile. Le due società hanno firmato un accordo per la creazione di un'azienda europea di servizi satellitari (SatCo) per servire gli operatori di rete mobile in tutti i mercati europei.

SatCo, si legge in una nota, rispondendo alla 'sovranità digitale europea', distribuirà in esclusiva i servizi satellitari di Ast SpaceMobile agli operatori europei con un unico accordo chiavi in mano. Il tutto sarà supportato da una gestione completa della rete e da un centro operativo di rete, con sede in Europa, che si avvarrà dell'esperienza ingegneristica avanzata di Vodafone.

"La banda larga mobile basata sullo spazio di Vodafone consentirà ai nostri clienti di rimanere connessi, ovunque si trovino - commenta la ceo di Vodafone Margherita Della Valle - La nostra nuova società satellitare sarà in grado di offrire questa tecnologia pionieristica ad altri operatori mobili europei attraverso un servizio chiavi in mano che combina la rete e l'ingegneria leader di Vodafone con le 'antenne nel cielo' di AST SpaceMobile". "Insieme a Vodafone, siamo pronti ad accelerare i nostri piani di commercializzazione in tutta Europa, rendendo la vera banda larga mobile dallo spazio una realtà" ha dichiarato Abel Avellan, fondatore, presidente e amministratore delegato di AST SpaceMobile.

Il 27 gennaio scorso Vodafone ha effettuato la prima videochiamata mobile al mondo da un'area priva di copertura mobile grazie al recente lancio dei satelliti BlueBirds, sostenendo l'obiettivo dell'azienda di fornire una copertura mobile ubiqua ai suoi 340 milioni di clienti in 15 Paesi e ai suoi partner di rete in altri 45 mercati. Il 19 febbraio Vodafone, AST SpaceMobile e l'Università di Malaga hanno lanciato un nuovo centro di ricerca e validazione sulla banda larga mobile spaziale e terrestre, sostenuto dall'Agenzia Spaziale Spagnola. L'apertura è prevista per l'estate del 2025 presso l'attuale centro di innovazione di Vodafone a Malaga, e svilupperà servizi integrati a banda larga terrestre e spaziale in orbita bassa. A sostegno della sua espansione europea, AST SpaceMobile sta anche rafforzando la sua presenza in Spagna con la recente apertura di 5.600 metri quadrati di spazi produttivi e uffici a Barcellona.



