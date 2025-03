Trustpilot, taglio dei tassi spinge recensioni su banche

Il taglio dei tassi della Bce ha effetti anche sulle recensioni dei clienti sul settore bancario tramite Trustpilot in crescita dall'avvio delle riduzioni da parte di Francoforte. In particolare le recensioni della categiria vedono un aumento mese su mese del 19,5% a gennaio 2024, del 15% a luglio 2024 e un picco del 62% a ottobre 2024.

Un'evoluzione, spiega la società, che rimane positiva anche nel mese di gennaio 2025, con un +20% di recensioni mese su mese.

Negli ultimi 6 mesi, inoltre, Trustpilot ha registrato un incremento medio del 7% nel numero di aziende del settore banking recensite, indice di un, seppur lieve, aumento del coinvolgimento degli utenti verso i servizi finanziari. Le valutazioni a 5 stelle: nel 2024 raggiungono il 72%.

Analizzando le keyword utilizzate dagli utenti nelle recensioni per la categoria, il 35% nomina i servizi legati all'assistenza clienti, il 28% indica nello specifico investimenti, prestiti e tassi di interesse. Poco meno del 10% delle recensioni fa riferimento a servizi di home banking.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA