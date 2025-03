Montenegro, distributore esclusivo Rémy Cointreau per l'Italia

Il gruppo Montenegro, che fa capo alla famiglia Seragnoli, dal 1 aprile sarà il nuovo distributore esclusivo per l'Italia di Rémy Cointreau, gruppo francese di proprietà familiare. "E' un risultato strategico e di grande valore che permetterà all'azienda bolognese di rafforzare ulteriormente la presenza sul mercato presidiando in maniera ancora più solida il canale On Trade di alta gamma" sottolinea una nota.

Dodici, in particolare, i brand che saranno distribuiti nel nostro Paese da Gruppo Montenegro: dal celebre liquore alle arance Cointreau al gin premium The Botanist, fino allo Champagne Telmont; inoltre accompagnerà il riposizionamento strategico in Italia anche dei cognac Rémy Martin e LOUIS XIII, dei whisky scozzesi single malt Bruichladdich, Port Charlotte e Octomore, del rum delle Barbados Mount Gay, del distillato greco Metaxa, del liquore francese Belle de Brillet e del brandy St-Rémy.

"Questo accordo rappresenta un tassello importante per l'ulteriore crescita dell'azienda e per il rafforzamento del portfolio in altre categorie merceologiche fondamentali come whisky, cognac e champagne, grazie alla sinergia tra i prodotti premium delle rispettive gamme" spiega Sergio Fava, ceo del gruppo Montenegro. "Sono convinto che nei prossimi anni questa partnership ci permetterà di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sviluppo commerciale che ci siamo prefissati" aggiunge Ian MCLernon, ceo EMEA, Nord e Sud Asia-Pacifico e Travel Retail di Rémy Cointreau.



