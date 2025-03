Borsa: Europa positiva nel finale, giù Wall Street, Milano +1,2%

Borse europee positive nel finale a differenza dei listini Usa, girati in negativo dopo un avvio positivo. Domina la scena Francoforte (+2,88%) davanti a Parigi (+1,3%), Milano (+1,2%), Londra (+0,85%) e Madrid (+0,5%).

Risale a 111,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,8 punti al 3,6% e quello tedesco di 8,7 punti al 2,49%.

Gira in calo il greggio (-0,3% a 69,55 dollari al barile) mentre prosegue il rialzo il gas sulla piazza Ttf di Amsterdam (+1,9% a 45 euro al MWh), sulla scia del fallimento dell'incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Al di sotto della media del periodo le scorte Ue, scese al 38,23% a 438,38 TWh e quelle tedesche al 33,61% a 84,25 TWh. Fa meglio l'Italia, che resiste al 50,14% a 100,3 TWh grazie anche a temperature più miti. In rialzo l'oro (+0,58% a 2.888 dollari l'oncia), mentre si indebolisce il dollaro a 0,95 euro e 0,78 sterline.

Gli acquisti si concentrano sul comparto della difesa, sulla scia degli annunci sull'aumento delle spese militari in Europa.

Corrono Leonardo (+17,4%), Iveco (+6%) e Fincantieri (+4,2%) in Piazza Affari, mentre Thales (+16%) e Dassault (+15,75%) spingono il listino di Parigi, Kongsberg (+15,9%) quello di Oslo, Rheinmetall (+15,35%) quello di Francoforte e Bae Systems (+13,94%) quello di Londra.

Acquisti sui bancari Commerzbank (+3,74%), Unicredit (+2,8%), Popolare Sondrio (+2,3%), Mps (+2,18%), Bper (+2%), Bnp (+1,8%), Intesa (+1,68%), Banco Bpm (+1,41%) e SocGen (+1,2%). Resta indietro invece Mediobanca (+0,6%). Sul fronte dell'energia acquisti su Galp (+1,57%), Shell (+1%) e TotalEnergies (+0,8%).

Invariata Eni (+0,26%) debole Bp (-0,78%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA