Pichetto, delega nucleare alle Camere da settimana prossima

"Noi dobbiamo fare come gli alpini che usano i muli in montagna perché mettono le zampe dietro nello stesso posto di quelle davanti e non cascano. La legge delega richiede una lunga serie di azioni. Dobbiamo ripartire ricreando il quadro, la parte del permitting, l'ente di certificazione, tutta la fase di formazione e istruzione, le modalità tecnologiche, i criteri di installazione, le distanze rispetto all'installazione. Tutto questo avverrà con decreti legislativi. Ora la legge delega va alle Camere, penso settimana prossima, poi dipenderà dal presidente della Camera e quello della commissione la calendarizzazione. Ci sarà un lungo dibattito perché ci sono già stati due mesi di audizioni alla Camera. Mi auguro che per l'autunno, fine anno, venga approvata.

Da lì 12 mesi per avere i decreti legislativi".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, intervenendo al Forum in Masseria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA