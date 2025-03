Foti, 'sul Pnrr oltre il 2026 deve ragionare Commissione Ue'

Sulla possibilità di interventi del Pnrr oltre il 2026 per via dei conflitti, "se iniziamo a parlare di slittamento adesso si bloccano tutti i cantieri, perché tutti dicono che tanto si va oltre". L'eventuale passo "dev'essere una riflessione della Commissione Europea senza istanze di parte, non perché sollecitata da alcuni Paesi ma perché prende atto delle difficoltà che adesso ci sono. Teniamo conto che sulle materie prime ci sono situazioni che portano a prezzi più alti e i cantieri ne risentono".

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, al Forum in Masseria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA