L'inflazione a febbraio sale a 1,7% spinta da prezzi energia

Inflazione in accelerazione a febbraio. Secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su gennaio e dell'1,7% su febbraio 2024, dal +1,5% del mese precedente. Lo indica l'Istat. "A febbraio l'inflazione accelera leggermente, portandosi all'1,7% (stesso livello di ottobre 2023). Tale evoluzione risente principalmente della dinamica dei prezzi degli Energetici, tornata positiva (+0,6% da -0,7% di gennaio) e, in particolare, di quella della componente regolamentata (+31,5% da +27,5%)", commenta l'Istituto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA