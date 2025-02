Investopia Europe a Milano il 16 maggio

Il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ed EFG Consulting, società di consulenza di marketing portano il 16 maggio a Milano Investopia Europe, il Forum globale per gli investimenti.

I ministri emiratini Abdulla bin Touq Al Marri dell'Economia e Alia bint Abdulla Al Mazrui delle PMI e dell'Imprenditoria hanno già confermato la propria presenza.

"Investopia a Milano rappresenta un punto di incontro per imprenditori e investitori italiani ed emiratini per perseguire concrete opportunità di business e investimento, valorizzando il ruolo dell'Italia come porta d'ingresso d'Europa per gli investimenti del Medio Oriente" spiega Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting.



