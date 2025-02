Confindustria: 'Il 2025 inizia meglio', +0,2% l'indice Rtt'

L'indice sulla crescita in tempo reale Rtt del Ceontro studi di Confindustria, costruito in base al fatturato di un campione di imprese clienti di TeamSystem, "registra un moderato aumento a gennaio, +0,2%". Così, "inizia meglio il 2025", rilevano gli economisti di via dell'Astronomia che spiegano: "l'indicatore mostra una riduzione nei servizi e nelle costruzioni, viceversa un moderato recupero nell'industria".

Nonostante il dato di gennaio positivo, l'indice Rtt "suggerisce per il primo trimestre 2025 una variazione acquisita negativa del fatturato, visti i cali di novembre-dicembre".





