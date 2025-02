Borsa: Milano gira di nuovo in calo (-0,3%), pesano Eni ed Stm

Gira di nuovo in negativo Piazza Affari al passaggio di metà seduta, dopo essersi portata sulla parità. L'indice Ftse Mib cede lo 0,3% a 38.507 punti. Si mantiene stabile a 113,3 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuale italiano in calo di 1,8 punti al 3,52% e quello tedesco di 2 punti al 2,39%.

Scivola Eni (-1,9%) all'indomani dei conti e con il greggio in calo (Wti -1,46% a 69,32 dollari al barile), mentre Stm (-1,86%) si allinea all'andamento del settore sia in Asia che nel resto d'Europa. Segno meno anche per Pirelli (-1,41%) e Amplifon (-0,98%).

Prosegue la corsa di Nexi (+10%) dopo i conti e l'annuncio del dividendo. Seguono a distanza Hera (+1,05%), Campari (+0,77%) e Stellantis (+0,7%), che rimbalza con l'avvio della catena della 500 ibrida a Mirafiori. Bene anche Ferrari (+0,7%), Enel (+0,6%), Leonardo (+0,46%) e Tim (+0,41%).

In ordine sparso le banche. Mps e Popolare Sondrio cedono l'1,3%, Unicredit lo 0,77%, Intesa lo 0,74% e Bper lo 0,36%. In controtendenza Banco Bpm, che sale dello 0,06% con il via libera dei soci al ritocco dell'offerta pubblica di acquisto su Anima.

Tra i titoli a minor capitalizzazione fa il botto la Juventus (+8,18%), sotto pressione invece Eph (-14,29%) e Sogefi (-10,26%).



