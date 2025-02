Italia e altri Paesi Ue chiedono piano d'urgenza su acciaio

Serve "un piano d'azione urgente per la siderurgia europea": questo il principale appello contenuto in una dichiarazione congiunta sottoscritta oggi da Belgio, Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Romania e Slovacchia, al termine della Conferenza sul futuro dell'industria siderurgica europea, co-presieduto dal ministro dell'Industria e dell'Energia francese, Marc Ferracci e dal ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso.

Dinanzi a queste sfide, l'Ue deve tra l'altro, proseguire nel breve termine "un uso largo e efficace degli strumenti di difesa commerciale dell'Ue per garantire agli acciaieri dell'Unione un quadro di concorrenza internazionale equo e leale".

"È assolutamente necessario agire subito per recuperare la competitività che in questi anni le nostre imprese hanno perso. E occorre agire subito per ciò che è la prima forma industriale, vale a dire, l'energia. Questa deve essere garantita alle nostre imprese, a cominciare delle imprese siderurgiche, per essere competitive sulla strada che noi condividiamo della piena decarbonizzazione, e quindi della tecnologia green": il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai cronisti italiani a Parigi a margine della Conferenza sul futuro dell'industria siderurgica europea, ha risposto così a chi chiedeva se l'Europa riuscirà a proteggere la propria industria dinanzi all'accelerazione sul teatro mondiale.

"Peraltro - ha puntualizzato Urso a Parigi - l'Italia è il modello da seguire, essendo la prima in Europa per la produzione di acciaio green e va tutelata questa produzione dalla concorrenza sleale che viene da altri continenti, per questo con altri ministri miei omologhi di Francia, di Spagna e di altri paesi europei, abbiamo presentato un documento, che tuteli le imprese sulla via della decarbonizzazione rispetto alla concorrenza sleale di altri attori globali. Oggi - avverte Urso - è tanto più importante anche a fronte della sfida competitiva e delle decisioni dell'amministrazione Trump".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA