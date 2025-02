Il G20 Finanze non trova l'accordo sul comunicato finale

I ministri delle finanze al G20 di Città del Capo, segnato dall'assenza di numerose delegazioni fra cui quelle di Usa e Cina, non avrebbero raggiunto l'accordo per la stesura del comunicato finale che normalmente conclude le riunioni.

La presidenza di turno del G20, spettante al Sud Africa, avrebbe invece semplicemente diffuso un riassunto dei lavori, che non cita la parola 'dazi' e dà conto di un sostegno 'complessivo' dei ministri e governatori all'importanza di rafforzare la cooperazione multilaterale.

Lo scrive la Bloomberg.



