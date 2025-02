Borsa: l'Asia chiude contrastata tra dazi e conti Nvidia

Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con gli investitori che guardano alle mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. Non destano particolare sorpresa i conti del colosso dei microchip Nvidia, nonostante una performance da record. Sotto la lette anche le trattative per la pace da Russia e Ucraina. In calo anche i future dei listini europei.

In moderato rialzo Tokyo (+0,3%). Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro, a un livello di 149,30, così come sull'euro, a 156,30. A contrattazioni ancora in corso positive Hong Kong (+0,3%) e Shanghai (+0,2%). In calo Shenzhen (-0,3%) e Seul (-0,7%). Piatta Mumbai (-0,01%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i verbali della riunione di gennaio della Bce. Dalla Germania il tasso di disoccupazione, dalla Spagna l'inflazione armonizzata e dall'Italia le vendite industriali. Previsti anche i dati sulla fiducia di imprese e consumatori dell'Italia e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti il Pil e i sussidi di disoccupazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA