Beko: impiegati di Fabriano in sciopero per un'ora il 3 marzo

Sciopero di un'ora degli impiegati di Fabriano (Ancona) della Beko Europe. Questa l'immediata risposta delle Rsu e dei sindacati territoriali dei colletti bianchi, all'esito del tavolo tecnico oggi al Mimit, che hanno indetto uno sciopero di un'ora, dalle 12 alle 13, per il 3 marzo con manifestazione davanti la sede Beko di viale Aristide Merloni, alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, e del Vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica, mons.

Francesco Massara.

"Sarà l'occasione per far sentire di nuovo la voce degli impiegati alla stampa regionale e nazionale dopo la conferma dei 600 esuberi su 1.529 in Italia, di cui 226 localizzati a Fabriano, con la cancellazione dell'R&D lavaggio di viale Campo Sportivo e del forte ridimensionamento delle funzioni centrali di viale A. Merloni", scrivono i rappresentanti sindacali. "Non ci sarà accordo tra azienda e parti sociali senza soluzione per gli impiegati, questo è il mantra che accompagnerà la trattativa nelle prossime settimane al Ministero", si conclude la nota, invitando tutte le istituzioni del territorio, le associazioni di categoria e la popolazione "a partecipare".



