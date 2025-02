Patuano, 'consolidamento non ha effetti negativi su Cellnex'

Il consolidamento delle tlc in Europa "non sta avendo nessun effetto negativo su Cellnex". Lo ha detto il ceo del gruppo di infrastrutture Marco Patuano presentando i risultati 2024 del gruppo con una visione aggiornata sul 2025.

Nella presentazione Cellnex ricorda che dalla fusione tra Wind e 3 Italia nel 2016, approvata con misure correttive, è arrivato Iliad, che ha dato vita a una nuova rete e quindi a un'attività aggiuntiva senza alcun impatto sui flussi di cassa dell'anchor tenant. Dall'operazione Fastweb-Vodafone Italia non sono attesi impatti diretti perchè "nessuna delle due entità coinvolte è un anchor tenant di Cellnex. Fastweb potrebbe replicare l'elevata qualità della rete di Swisscom, richiedendo una maggiore densificazione".

Dalla fusione in Inghilterra tra Vodafone Uk e Three emerge l'impegno a costruire una delle reti 5G più avanzate d'Europa "migliorando le prospettive di crescita di Cellnex nel Paese".

La fusione tra Orange e MasMovilin Spagna, completata nel 2024, ha dato vita a una joint venture e MasOrange è diventato il più grande operatore in Spagna, un'operazione "neutrale per Cellnex dal punto di vista del flusso di cassa". Infine di nuovo in Italia se i rumors sull'interesse di CVC e Xavier Niel per Tim con l'obiettivo di fonderla con le attività italiane di Iliad si concretizzassero l'impatto sarebbe limitato.



