Prezzo del gas in picchiata sul mercato di Amsterdam, con i future Ttf che hanno terminato la seduta in calo del 6,7% a 41,34 euro al megawattora. A far precipitare il principale benchmark del prezzo del metano del Vecchio Continente hanno contribuito i progressi verso un accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti, che lasciano sperare nella fine della guerra in Ucraina.



