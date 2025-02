Giorgetti al G20, dai dazi minaccia alla crescita

"Il protezionismo, le barriere al commercio e l'incertezza politica minacciano la crescita e le catene del valore globali, aumentando i costi di produzione e l'inflazione e indebolendo la resilienza economica".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento alla sessione del G20 Finanze a Città del Capo, in Sudafrica, dedicata al rafforzamento della cooperazione per la crescita macroeconomica.

Secondo il ministro “la politica dovrebbe bilanciare il sostegno alla crescita e la sostenibilità fiscale, dando priorità all'efficienza della spesa e indirizzando le risorse verso investimenti ad alto impatto”

Come G20, conclude Giorgetti, “dobbiamo continuare a monitorare i rischi economici e i cambiamenti strutturali, promuovendo il dialogo su questi temi in linea con le priorità proposte dalla presidenza”

