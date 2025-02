Edison Energia anticipa target, 4 milioni contratti al 2028

Edison Energia, la società del gruppo Edison che si occupa della vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, raggiunge 3 milioni di contratti e anticipa di 2 anni, ossia al 2028, il target di 4 milioni di contratti.

La società "conferma il proprio ruolo di operatore chiave del mercato italiano, attivo e presente su tutto il territorio nazionale e vicino alle esigenze del consumatore", spiega una nota. Nel segmento business, Edison Energia è "leader di mercato per volumi di gas e di energia elettrica forniti a imprese, terziario e pubblica amministrazione".

La "vicinanza al consumatore, i servizi a valore aggiunto e quelli di efficienza energetica" sono al centro della strategia di sviluppo retail di Edison Energia con l'obiettivo di mantenere il rapporto contratti per punto vendita e quindi raggiungere quota 1.500 negozi e 3.000 tecnici entro il 2030. Nel 2024, inoltre, sono stati installati in Italia circa 400.000 impianti per l'efficienza energetica (fotovoltaico e pompe di calore) e si stima un tasso di crescita annuo del 17% tra il 2025 e il 2030.

Sul fronte delle comunità energetiche condominiali, inoltre, la società ha messo a segno 75 contratti, di cui 20 già in esercizio, con circa 2.000 nuclei familiari aderenti.

L'obiettivo è avere una quota pari al 25% delle comunità energetiche condominiali entro il 2030.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto in anticipo il traguardo dei tre milioni di contratti", afferma Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

""Nella parte dei clienti siamo cresciuti e abbiamo l'obiettivo di proseguire su questa strada. Lo faremo in modo organico ma anche guardando a opportunità sul mercato", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA