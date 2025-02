Borsa: l'Europa prosegue solida dopo Wall Street, giù il gas

Le Borse europee restano toniche dopo l'avvio in rialzo di Wall Street dove cresce l'attesa per la trimestrale di Nvidia che verrà diffusa questa sera a mercati chiusi e che dovrà rassicurare gli investitori sugli spazi di crescita dell'intelligenza artificiale. Milano avanza dell'1%, Parigi dell'1%, Londra dello 0,6% e Francoforte dell'1,4% mentre è in dirittura d'arrivo l'accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare, possibile anticamera della fine della guerra russa contro Kiev.

Le crescenti aspettative su una fine del conflitto contribuiscono, assieme alle temperature miti, al forte calo del prezzo del gas (-3,9% a 42,6 euro al megawattora) mentre è poco mosso il petrolio, con il Wti debole attorno ai 68,9 dollari al barile. Bene i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in calo: il Btp cede 3 punti base al 3,55% mentre lo spread con il Bund si restringe a 111 punti base.

A Piazza Affari corre Campari (+3,7%) in attesa dei risultati e delle misure di taglio dei costi che potrebbero essere annunciate martedì, assieme ancora una volta alle banche, con in testa Intesa (+3,3%), Unicredit (+2,2%), Bper (+2,2%) e Banco Bpm (+2,1%). Crolla invece Stellantis (-5%), dopo i risultati deludenti del trimestre e le stime deboli sul margine operativo del 2025, e proseguono le vendite su Stm (-2,3%), dopo che il Tesoro ha manifestato la volontà di sostituire l'ad Jean Marc Chery, difeso invece dal governo francese.



