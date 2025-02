Borsa: l'Europa di buon passo, lente su Nvidia e Mosca-Kiev

Borse europee di buon passo con i future su Wall Street in positivo e la lente sui risultati in uscita di Nvidia. Francoforte allunga a +1,55%. Milano a +1,2% e si consolida a 39.183 punti. Parigi guadagna l'1,27%, Madrid +1,16 per cento.

Mentre sul fronte delle materie prime si indebolisce il petrolio con il wti a 68,8 dollari e brent a 72,89 dollari al barile. Il prezzo del gas cede il 3,5% a 42,7 euro al megawattora. Ad incidere le temperature più miti e l'accordo Usa-Ucraina sulle terre rare sui cui è attesa una firma venerdì.

Questo potrebbe favorire il cessate fuoco tra Mosca e Kiev. L'indice d'area del Vecchio Continente lo stoxx 600, che ha raggiunto un nuovo massimo storico sale di quasi un punto percentuale con industriali e finanziari in evidenza.

I Treasury americani si stabilizzano al 4,31% mentre gli investitori sembrano aver superato i deboli dati economici statunitensi che hanno influenzato alla vigilia i mercati finanziari.

In calo in generale i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano che scende di oltre 3 punti base al 3,55%, il bund tedesco di 2 punti base al 2,4% e l'oat francese di quasi 4 punti base al 3,15%. Lo spread tra Btp e Bund è stabile e oscilla su quota 112 punti.

Il dollaro si è rafforzato sull'euro anche perché sono aumentate le possibilità di un'azione tempestiva sui piani di tagli fiscali di Trump dopo che i repubblicani della Camera hanno approvato un progetto di bilancio. La moneta unica passa di mano a 1,049 sul biglietto verde.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA