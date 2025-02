Boom del turismo in Giappone, Ana acquisterà 77 nuovi aerei

Il boom del turismo in Giappone continua a generare ottimismo sulla sostenibilità del trasporto aereo tra i vettori nazionali.

La principale compagnia del Paese, All Nippon Airways (Ana) ha annunciato che intende acquistare un totale di 77 aeromobili da Boeing, Airbus e da Embraer, contabilizzando di fatto il più grande ordine singolo di sempre per il vettore nipponico, per un valore di circa 2.000 miliardi di yen, pari a 12,7 miliardi di euro. Ana considera il rafforzamento delle rotte internazionali il pilastro fondamentale della crescita, e dopo la pausa degli ordinativi a causa della pandemia da Covid-19, l'azienda ha dichiarato che "introdurrà aerei all'avanguardia per uno sviluppo sostenibile". 'Nello specifico l'ordine comprende 30 aerei della statunitense Boeing, 27 dell'europea Airbus e 20 della brasiliana Embraer. "Questo ordine sarà il catalizzatore per migliorare la redditività dei collegamenti nazionali e un ulteriore potenziamento delle rotte internazionali, che rappresentano l'area di espansione futura delle nostre attività", ha dichiarato il presidente di Ana Holdings, Koji Shibata.



