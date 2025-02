Soccodato (Mbda), 'Gcap, crescerà una filiera di eccellenza'

La partecipazione del'Italia al programma Gcap "potrà dare al Paese una ricaduta importantissima sia per innovazione tecnologia sia per la crescita di una filiera di eccellenza, con un panorama di tecnologie e competenze ad alto spettro", "mantenendo una sovranità tecnologica piena e completa" nel contesto di "un modello di sviluppo e di partnership innovativo, con una partnership bilanciata, un livello di ritorno che sarà bilanciato tra tutti i partner. Ed è particolarmente importante". L'amministratore delegato di Mbda Italia, Giovanni Soccodato, lo ha evidenziato in audizione in Senato, di fronte alla Commissione Affari Esteri e Difesa, sul programma paritetico di Italia, Regno Unito e Giappone per un sistema di difesa aereo imperniato su un caccia di prossima generazione.

Per il Gcap servono "soluzioni estremamente innovative": questo "significa per noi andare poi anche a ricercare all'interno del panorama nazionale dei partner che abbiano competenze tecnologiche specifiche che possiamo mettere a frutto e integrare. Confrontandoci con altri partner a livello internazionale, che hanno un livello di sofisticazione tecnologica e anche operativa come Gran Bretagna e Giappone, dobbiamo mettere in campo capacità e competenze che siano allo stesso livello, che siano accreditate e accreditabili per poter essere spese su programmi di questo tipo". Per il manager "la complessità e l'importanza" del programma "significa anche per le industrie nazionali, ma tutte, per Mbda come anche per le piccole e medie imprese della filiera che collaborano, fare un percorso di crescita".

E' una base, sottolinea Soccodato, anche per dare un contributo per "quella massa critica che è importante in Europa", per "un allineamento", per "una strategia di sicurezza e difesa europea che sarà fondamentale".



