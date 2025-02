Nucleare: Gava, 15 milioni per la compensazione territoriale

"Approvata la ripartizione delle misure di compensazione territoriale per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Si tratta di circa 15 milioni di euro che saranno destinati a Comuni e Province per interventi di difesa del territorio, bonifica di siti inquinati, gestione dei rifiuti, tutela della biodiversità e protezione dall'inquinamento atmosferico e acustico". Così il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava all'esito del Cipess.

"Proseguiamo il nostro impegno per garantire sicurezza, trasparenza e sostenibilità nella gestione dei rifiuti radioattivi e nella tutela dei territori interessati" aggiunge Gava.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA