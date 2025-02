Nagel, sui tassi ci avviciniamo alla neutralità

"Non voglio speculare sulla prossima riunione ma ci stiamo avvicinando ad un livello dove lasciamo il territorio restrittivo ed entriamo in quello neutrale": lo ha detto il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, parlando dei tassi a Bloomberg tv.

Su un'eventuale pausa nel taglio dei tassi già nella riunione del 6 marzo, Nagel non è entrato nel merito, ma ha detto che "tutte le opzioni sono sul tavolo", e la valutazione sarà fatta sulla base dei "nuovi dati in arrivo". La scorsa settimana il membro del board Isabel Schnabel aveva detto che la Bce si sta avvicinando al momento di una pausa nei tagli.



