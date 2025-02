Giro-E Enel 2025,svelata maglia leader della classifica generale

Enel di nuovo al fianco di Rcs Sports & Events per promuovere i valori dello sport e della mobilità sostenibile: il gruppo si conferma infatti per il settimo anno consecutivo come title sponsor del Giro-E, corsa e-bike che si svolge sulle stesse strade e nei giorni del Giro d'Italia, con le bici da corsa a pedalata assistita.

Oggi a Roma, all'Enel store di via Cola di Rienzo, è stata svelata la maglia blu - realizzata totalmente in plastica riciclata - del leader della classifica generale del Giro-E 2025, organizzato da Rcs Sports & Events, che si svolgerà dal 10 maggio all'1 giugno, con l'inaugurazione del Green Fun Village il 10 a Lecce e la prima tappa il 13, in contemporanea con l'arrivo del Giro d'Italia sul suolo nazionale dopo la partenza prevista in Albania. "Con passione, spirito di squadra ed energia, continuiamo a supportare la prima corsa italiana dedicata alle biciclette elettriche, portando il nostro know-how e l'esperienza in ambito energetico al servizio di un evento che non solo promuove la mobilità sostenibile in ambito sportivo ma, come il nostro gruppo, crea valore per il territorio e per le comunità" ha sottolineato Francesca Gostinelli, responsabile Enel X Global Retail. Per Paolo Bellino, direttore generale e amministratore delegato Rcs Sports & Events, "il Giro-E è un palcoscenico straordinario per mostrare come la tecnologia e la sostenibilità possano andare di pari passo, offrendo agli appassionati un'esperienza unica e all'avanguardia. Partner come Enel - ha continuato - ci aiutano a promuovere e sensibilizzare presso un pubblico sempre più vasto l'importanza di una mobilità green e responsabile".

Alla presentazione della maglia hanno partecipato anche Andrea Imbimbo, responsabile dell'assessorato allo Sport di Roma Capitale (dove si svolgerà la tappa finale) e Roberto Salvador, direttore del Giro-E.



