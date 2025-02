Borsa: Asia negativa con i tecnologici, Tokyo -1,39%

Le Borse asiatiche concludono una giornata negativa con un calo generalizzato dei titoli tecnologici sull'ipotesi che Donald Trump voglia accelerare la stretta sui semiconduttori in Cina. A penalizzare il settore sono stati poi i timori che Microsoft possa ridimensionare i suoi centri dati per l'intelligenza artificiale.

Tokyo ha così perso l'1,39%, Hong Kong sta concludendo la seduta in flessione dell'1,43% e i listini cinesi continentali di Shanghai e Shenzhen segnano ribassi dello 0,8 e 0,82% per cento rispettivamente.

Meno pesante Seul (-0,57%) dopo che la banca centrale di Corea ha tagliato i tassi di un quarto di punto al 2,75 per cento.



