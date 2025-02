Meloni rinvia cdm,su bollette servono misure più efficaci

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha ritenuto "non soddisfacente" la bozza predisposta dalle amministrazioni per affrontare il caro energia. Ha chiesto, per questo, di "approfondire" ulteriori misure e ha deciso di rinviare il Consiglio dei Ministri di domani a venerdì 28 febbraio.

Obiettivo della presidente del Consiglio è dare una risposta "più efficace" a famiglie e imprese, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA